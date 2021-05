«Man unterschätzt das» - Michelle Hunziker spricht über ihre Corona-Erkrankung

In Bergamo erlebte sie die erste Welle hautnah mit

Die 44-Jährige lebt in der italienischen Region Lombardei, die in der ersten Corona-Welle besonders hart getroffen wurde. Hunziker half damals den Corona-Patienten in Bergamo, indem sie unter anderem Spenden sammelte. Nach ihrer eigenen Erkrankung musste sie sich dann selbst in ärztliche Behandlung begeben. Ihr Sauerstoffgehalt im Blut wurde überwacht. Im Interview mit Kerner spricht sie darüber, wie beängstigend die Situation war.