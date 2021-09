Michelle Hunziker trägt jetzt einen Bob

Die Frauen beweisen es schon eindrücklich, aber es sei trotzdem nochmals angemerkt: der Bob Schnitt steht (genau wie sein fransiger Verwandter) so ziemlich jeder Gesichtsform und verhindert zusätzlich, dass die Mähne in wenigen Wochen wieder ständig im Schal stecken bleibt. Also, für den Fall, dass es auch dich in den Fingern kribbelt, endlich mal wieder deinen Coiffeur oder deine Coiffeuse anzurufen: nur Mut!