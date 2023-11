Dottore Amore: Was bedeutet der Ring an Michelle Hunzikers Finger?

Michelle Hunziker (46) hat einen neuen Mann an ihrer Seite: Alessandro Carollo (41). Sie sind zwar wohl seit einem Jahr zusammen, doch erst jetzt zeigen sie sich in der Öffentlichkeit.

Auf dem Bild zum Instagram-Post fällt sie ihm um den Hals. Alessandro Carollo scheint sein Glück kaum fassen zu können. In der Bildunterschrift greift er zu Superlativen, um seine Michelle zu beschreiben. «Wie ein Donnerschlag» sei sie in sein Leben getreten. Sie habe ihn überwältigt und sein Leben auf die schönste Weise auf den Kopf gestellt. «Wie ein Wirbelsturm aus Licht, Liebe und Leben.»

Michelle Hunziker: «Du hast mich wie immer begeistert»

Tatsächlich sollen die beiden schon seit einem Jahr ein Paar sein, haben es jedoch lange erfolgreich geheim gehalten. Trübes Novemberwetter ist für Michelle Hunziker derzeit kein Grund, Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil: Sie verbrachte kürzlich ein romantisches Wochenende mit ihrem neuen Herzblatt im Tessin . In ihrer Instagram-Story teilt die Moderatorin Impressionen von dem Bootsausflug, den die beiden in Lugano unternommen haben – Kuscheldecke, Picknickkorb und Champagnergläser inklusive. «Du hast mich wie immer begeistert», schreibt sie dazu.

Bei dem italienischen Dottore handelt es sich um einen renommierten Osteopathen. Er erlangte seinen ersten Abschluss in Sportwissenschaften am IUSM in Rom im Jahr 2006 und seinen zweiten Abschluss in Physiotherapie an der Sapienza im Jahr 2010.