Michelle Hunziker und Alessandro Carullo – erste gemeinsame Bilder

Darum gehts Michelle Hunziker (46) soll wieder verliebt sein – und das schon länger.

Doktor Alessandro Carollo (41), ein Osteopath aus Rom, soll der «Neue» in ihrem Leben sein.

Nun wurden die beiden von Paparazzi erstmals zusammen gesichtet.

Moderatorin Michelle Hunziker (46) soll wieder verliebt sein – und zwar in den italienischen Osteopathen Dr. Alessandro Carollo (41). Medienberichten zufolge sei ihre Beziehung «etwas sehr Ernstes». Ihre Liebe sollen die beiden bereits seit einem Jahr heimlich zelebrieren. Doch damit ist nun Schluss! Paparazzi der italienischen Klatsch-Zeitschrift «Chi» erwischten das Paar turtelnd bei einem Date in Mailand. Gemeinsam waren sie unterwegs zu einem Konzert im «Assago Forum» in Mailand.

Wie das stets gut informierte Magazin schreibt, habe sich die Moderatorin von ihrem Chauffeur zunächst zu ihrem Lover und anschliessend zu einer Freundin fahren lassen. Als Trio besuchten sie die Musical- und Comedy-Show «Amore + Iva» von Checco Zalone (46). Nur wenige Stunden später stiegen die beiden wieder ins Auto und liessen sich schliesslich zu Michelles Wohnung kutschieren. Der dortige Paparazzo hielt Momente in der Tiefgarage fest, in denen sich die beiden kurz näher kamen. Doch als sie ihn erblickt hatten, seien sie direkt wieder auf Distanz gegangen und in den trauten vier Wände verschwunden.

Viele Stars stören sich an Fotografen, die sie auf Schritt und Tritt verfolgen und die Privatsphäre manchmal verletzen. Auf Michelle Hunziker trifft das allerdings nicht zu. Sie pflegt ein entspanntes Verhältnis zu ihnen, wie sie einst im Interview mit «Superillu» erklärte: «Ich habe einen guten Draht zu den Paparazzi. Sie machen nur ihren Job und verdienen damit das Geld, um ihre Familien zu ernähren.» Die TV-Grösse gibt zu, dass es nicht immer leicht sei, wenn jeder Teil deines Privatlebens in der Presse landet. «Ich stehe jetzt aber schon so viele Jahre in der Öffentlichkeit, dass ich gelernt habe, damit umzugehen. Es gehört zu meinem Job und ist Teil des Spiels.»

Michelle Hunzikers letzte Liebe wurde durch Paparazzi publik

Anfang des Jahres 2022 haben Michelle Hunziker und ihr Mann Tomaso Trussardi das Ende ihrer Beziehung – knapp acht Jahre waren sie verheiratet – in einer Mitteilung öffentlich bestätigt. Der 40-Jährige war ihr zweiter Ehemann. Die beiden haben 2014 feierlich geheiratet. Die Hochzeit wurde gross in der Presse zelebriert. Aus der Beziehung sind die beiden Töchter Sole (10) und Celeste (8) hervorgegangen.

Nach dem Liebes-Aus flickte der italienische Arzt Giovanni Angiolini (40) während eines ganzen Sommers das Herz der Moderatorin. Diese Romanze wurde durch die Boulevardpresse öffentlich gemacht. Die beiden zeigten sich zwar küssend und turtelnd, doch bestätigt wurde die Romanze bis zu ihrem Scheitern nie.

Ihren ersten Ehemann, den Popstar Eros Ramazzotti (60), lernte die Bernerin 1996 kennen und lieben. Im April 1998 heirateten sie, die Trennung folgte 2002. Mit ihm hat die Schauspielerin eine erwachsene Tochter: Aurora Hunziker-Ramazzotti (26).

