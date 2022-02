Nach Trennung von Tomaso Trussardi: Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti küssen sich vor Kamera

Eros Ramazzotti (58) und Michelle Hunziker (45) standen am Mittwochabend das erste Mal seit 20 Jahren wieder auf der TV-Bühne.

Das erste Mal seit 20 Jahren standen Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) am Mittwochabend wieder gemeinsam vor der Fernsehkamera. Der TV-scheue Sänger war zu Gast bei Michelles neuer Sendung «Michelle Impossible». «Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er die Einladung annehmen würde», so die Moderatorin vergangene Woche über ihren Ex-Mann. Nun war es soweit – und das Publikum wurde Zeuge eines intimen Moments zwischen dem ehemaligen Traumpaar Italiens.

Michelle, die am 23. Februar den zweiten Teil der Show auf Canale 5 hosten wird, packt in «Michelle Impossible» ungefiltert über ihr Leben aus. Dabei tanzt, singt und dirigiert die Schweizerin mit der Unterstützung eines Live-Orchesters und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus ihrer langjährigen Karriere.

Besonders gespannt waren Zuschauerinnen und Zuschauer auf das TV-Comeback von Michelle und Eros. So brodeln die Gerüchte um ein Liebescomeback seit Mitte Januar, als Michelle und ihr zweiter Ehemann, Tomaso Trussardi (38), ihre Trennung bekannt gaben.

Michelle performt Eros’ Liebeslied

Der gemeinsame Auftritt der einstigen Eheleute sprengte wohl die Erwartungen der meisten. So hielten Michelle und Eros sich in Sachen Romantik nicht zurück. Die Mutter dreier Töchter performte den 1996er-Song «Più bella cosa» – der erste Liebessong ihres ersten Ehemannes an sie. Schliesslich kam auch Eros selbst auf die Bühne und performte sein Lied. Danach kam es wohl zum Highlight der Show: Die ehemaligen Turteltauben küssen sich vor laufender Kamera – und zwar auf den Mund.