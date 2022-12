Michelle Hunziker und Tomasso Trussardi zeigen sich vertraut in den Ferien

Auf den Paparazzi-Fotos ist zu sehen, wie vertraut das einstige Paar miteinander wieder ist. So streicht Tomaso Michelle liebevoll übers Gesicht.

Neueste Paparazzi-Fotos zeigen Michelle zusammen mit ihren Töchtern Sole (9) und Celeste (7) in den Skiferien. Mit dabei im Südtiroler Sankt Kassian: Tomaso Trussardi. Auf zahlreichen Paparazzi-Bildern ist die 45-Jährige mit ihren Kindern auf der Piste zu sehen, während der Italiener in einem kuscheligen Mantel eingehüllt und mit seinem Hund auf dem Arm am Rand wartet. Fahren die «Wetten, dass…»-Moderatorin und ihre Töchter den Berg mit dem Skilift hinauf, kommt Tomaso mit dem Schneemobile hinterher.