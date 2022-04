Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi machen trotz Trennung Familienferien

Mit ihren Töchtern : Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi machen trotz Trennung zusammen Ferien

Anfang Jahr gaben sie überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Dass zwischen der Moderatorin und dem Modeerben dennoch kein böses Blut herrscht, beweisen sie im Familienurlaub.

Aus der Ehe gehen zwei gemeinsame Töchter, Sole (8) und Celeste (7), hervor. Michelle soll mit den Mädchen in Mailand wohnen, während Tomaso in Bergamo lebt.

Nun wurden sie gemeinsam in Familienferien mit ihren Kids in den Dolomiten gesichtet.

«Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben», hiess es in dem Statement.

Erst im Januar gaben Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) ihre überraschende Trennung nach zehn Jahren Ehe bekannt. Doch von einer öffentlichen Schlammschlacht, Streitigkeiten und bösem Blut zwischen ihnen ist nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil: Neue Paparazzibilder und -Videos, die « VIP.de » vorliegen, zeigen die beiden in den Frühlingsferien mit ihren Töchtern Sole (8) und Celeste (7). Als Familie sollen sie sich über die Ostertage in den Dolomiten niedergelassen haben, heisst es im Beitrag.

Auf den Schnappschüssen sind die Moderatorin und der Modeunternehmer sichtlich zufrieden und amüsiert auf einem Balkon zu sehen. Derweil halten sie Champagnergläser in den Händen und scheinen sich vertraut auszutauschen – und doch halten sie einen gewissen Abstand zueinander. Kann mit einem Liebescomeback gerechnet werden? Wohl nicht.

Regelmässig als Familie zu sehen

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden nach dem Liebes-Aus gemeinsam gesichtet wurden. Anfang März feierten sie gemeinsam den siebten Geburtstag ihrer Tochter Celeste. Hunziker veröffentlichte damals in ihren Instagram Stories einen Familien-Schnappschuss inklusive Luftballons und Geburtstagstorte. Nur kurz darauf unterstützte die gebürtige Bernerin ihren Ex mit ihrer Anwesenheit an einem für ihn wichtigen Geschäftsanlass.