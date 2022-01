Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi sollen sich getrennt haben

1 / 6 Sollen sich getrennt haben: Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38). Instagram/therealhunzigram Gerüchte um ein Beziehungsaus halten sich schon länger. Freunde des Paares sollen die Spekulationen gegenüber «Diva e Donna» bestätigt haben. Instagram/therealhunzigram Die beiden sind seit 2014 verheiratet. Aus der Ehe gehen zwei gemeinsame Töchter, Sole (8) und Celeste (6), hervor. Michelle soll mit den Mädchen in Mailand wohnen, während Tomaso in Bergamo lebt. Instagram/therealhunzigram

Darum gehts Seit 2014 sind Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) verheiratet.

Seit längerem wurden die Eheleute nicht mehr gemeinsam gesichtet.

Freunde des Paares bestätigen nun ein lang vermutetes Liebes-Aus.

«Die beiden leben seit November nicht mehr zusammen», sagen die Quellen vom Magazin «Diva e Donna».

Schon in den vergangenen Monaten äusserte sich die Moderatorin immer wieder kritisch über ihre Beziehung.

Die Gerüchte blieben bisher vom Paar unkommentiert.

Die Ehe von Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) liegt in Scherben – das zumindest behaupten italienische Medien. Freunde des Paares sollen dem italienischen Magazin «Diva e Donna» das Ende der Beziehung bestätigt haben. «Die beiden leben seit November nicht mehr zusammen. Sie wohnt mit den Mädchen in Mailand, während er weiter im Anwesen in Bergamo lebt», berichten die Quellen der Zeitschrift.

Dass die TV-Grösse Raum für sich selbst braucht, offenbarte sie kürzlich auch in einem Neujahrsinterview mit der Zeitschrift «Chi»: «Ich will mir selbst etwas Gutes tun und Raum und Zeit für mich finden. Dabei muss ich aufhören, mich wie besessen um alle zu kümmern.» Weiter führt sie aus: «Ich fing an, mir meinen eigenen Raum zu nehmen, für ein paar Stunden oder ein Wochenende wegzugehen. Mit meiner Mutter, mit Freunden, mit Auri, um mir mein Leben zurückzunehmen, ohne den Menschen, die ich liebe, etwas wegzunehmen, sondern einfach mir selbst mehr Raum zu geben.»

Michelle und Tomaso streiten viel

Diesen Entscheid schien sie auch über Weihnachten zelebriert zu haben: So postete Michelle zum Fest der Liebe Bilder, auf denen posiert sie mit Mama Ineke (77) und Tochter Aurora (25) – von Tomaso fehlt dabei jede Spur. Die letzten Pärli-Bilder der beiden stammen aus dem Sommer 2021. Auch auf den jüngsten Paparazzi-Fotos ist die gebürtige Bernerin stets ohne ihren Ehemann zu sehen.

Im Oktober 2014 gaben sich Michelle und ihr Tomaso feierlich das Jawort. Seither zelebrierte das Paar die Liebe gerne öffentlich und turtelte immer wieder vor den Kameras. Dass es in ihrer Ehe allerdings nicht immer einfach ist, gestand sie im November im Gespräch mit dem Lifestyle-Magazin «Caminada»: «Wir diskutieren oft und streiten viel», offenbart sie. «Wir kennen einander und wissen, was für den anderen wichtig ist. Es gibt keine idyllischen Paare, alle kommen zu ihrer Zeit mal in Schwierigkeiten», stellte die 44-Jährige klar. Dabei betonte sie auch, dass ihr privates Glück und ein funktionierendes Familienleben oberste Priorität hätten.

Weder Michelle Hunziker noch Tomaso Trussardi haben sich zu den Gerüchten geäussert. Eine entsprechende Anfrage von 20 Minuten blieb vom Management der Moderatorin bisher unbeantwortet.