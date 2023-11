Michelle Hunziker zeigt sich erstmals mit Alessandro Carollo

1 / 14 Michelle Hunziker hat ihr Herz neu verschenkt. Erfreulich, so hat sie doch eine turbulente Dating-Zeit hinter sich. Rückblick: Instagram/therealhunzigram Nach zehn Jahren Beziehung gaben Hunziker (45) und Trussardi (38) am 18. Januar 2022 offiziell das Ende ihrer Beziehung bekannt. Instagram/therealhunzigram Getrennte Wege sollen sie schon länger gegangen sein. Instagram/therealhunzigram

Darum gehts Michelle Hunziker (46) hat ein romantisches Wochenende mit Alessandro Carollo verbracht.

Sie und der Osteopath aus Rom turteln schon eine ganze Weile miteinander.

Es scheint, als würden sie ihre Liebe nun nach und nach öffentlich machen.

Trübes Novemberwetter ist für Michelle Hunziker derzeit kein Grund, Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil: Sie verbrachte ein romantisches Wochenende mit ihrem neuen Herzblatt Doktor Alessandro Carollo (41) im Tessin. In ihrer Instagram-Story teilt die Moderatorin Impressionen von dem Bootsausflug, den die beiden in Lugano unternommen haben – Kuscheldecke, Picknickkorb und Champagnergläser inklusive. «Heute in meiner Schweiz», schreibt die in Mailand lebende 46-Jährige dazu. Auch er teilte mit seinen über 62’000 Followerinnen und Followern einen Ausschnitt des romantischen Ausflugs.

Im Anschluss gönnte sich das Paar ein deliziöses Menü in einem Fünf-Sterne-Grand-Hotel direkt am Luganersee. Dann gab es einen kleinen Verdauungsspaziergang durch die palmengesäumte Parkanlage des Hotels. «Charmant, auch im Regen», so Michelles Kommentar. Als krönender Abschluss ihrer Story teilt sie zum ersten Mal ein Foto mit Alessandro Carollo. Nach all der Romantik gab es offenbar noch ein wenig Action.

Am Wochenende gönnten sich die beiden eine romantische Bootsfahrt auf dem Luganersee. Instagram/therealhunzigram

Michelle Hunziker und Alessandro Carollo waren nur kurz in der Schweiz

Zurück in Italien haben sich die beiden nämlich durch die Lüfte wirbeln lassen. Sie tragen sogenannte Bodyflying-Anzüge, mit denen man im Windkanal das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben kann. So happy wie die beiden aussehen, ist aber klar: Wolke sieben ist so oder so längst erreicht.

Das Glück ist ihnen anzusehen: Alessandro Carollo und Michelle Hunziker. Instagram/therealhunzigram

Die beiden verbindet also auch die Leidenschaft für ein wenig Nervenkitzel. Das wurde schon vor ein paar Wochen klar, als Instagram-Storys vom Motorradfahren ihre Liaison entlarvten.

Hunziker postete ein Bild, das sie auf einem roten Töff der Marke Ducati zeigt. Zur gleichen Zeit teilte Carollo Bilder von sich bei einem Motorausflug mit Freunden. Er sass augenscheinlich auf dem gleichen Gefährt, worauf auch die grosse Nummer eins auf der Karosse zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass das Motorrad wie auch das Outfit der Person im Hintergrund einem von Alessandros «Fratellos» zuzuschreiben ist.

Alessandro Carollo: ein renommierter Osteopath

Tatsächlich sollen die beiden schon seit einem Jahr ein Paar sein, haben es bis vor kurzem jedoch erfolgreich geheim gehalten. Bei dem italienischen Dottore handelt es sich um einen renommierten Osteopathen . Er erlangte seinen ersten Abschluss in Sportwissenschaften am IUSM in Rom im Jahr 2006 und seinen zweiten Abschluss in Physiotherapie an der Sapienza im Jahr 2010.

Mit seinen 15 Jahren Erfahrung gehört er laut seiner Website zu den bekanntesten Fachleuten seiner Branche und pendelt primär zwischen Rom, Mailand und Neapel hin und her, wo er eigene Praxen betreibt. Zudem gibt er als Gründer der «European Academy of Osteopathy», wo er selbst auch doziert, sein Wissen an Nachwuchstalente weiter. Sich selbst nennt er Doktor – in Italien und den USA berechtigt, in vielen europäischen Ländern ist der Titel im Zusammenhang mit Osteopathie allerdings nicht anerkannt.

Michelle Hunziker und ihre Verflossenen

Anfang des Jahres 2022 haben Michelle Hunziker und ihr Mann Tomaso Trussardi das Ende ihrer Beziehung – knapp acht Jahre waren sie verheiratet – in einer Mitteilung öffentlich bestätigt. Der 40-Jährige war ihr zweiter Ehemann. Die beiden haben 2014 feierlich geheiratet. Die Hochzeit wurde gross in der Presse zelebriert. Aus der Beziehung sind die beiden Töchter Sole (10) und Celeste (8) hervorgegangen. Für Tomaso hingegen war es die erste Ehe. Nach dem Liebes-Aus flickte der italienische Arzt Giovanni Angiolini (40) während eines ganzen Sommers das Herz der TV-Bekanntheit. Die beiden zeigten sich küssend und turtelnd, doch bestätigt wurde die Romanze bis zu ihrem Scheitern nie.

Ihren ersten Ehemann, den Popstar Eros Ramazzotti (60), lernte die Bernerin 1996 kennen und lieben. Im April 1998 heirateten sie, die Trennung folgte 2002. Mit ihm hat die Schauspielerin eine erwachsene Tochter: Aurora Hunziker-Ramazzotti (26).