Michelle Hunzikers Bekanntheit trieb Aurora Ramazzotti in die Psychotherapie

Aurora Hunziker-Ramazzotti machte nie einen Hehl aus ihrer schwierigen Kindheit. So habe es ihr stark zugesetzt, dass sie von Mitschülerinnen und -schülern gemobbt und in den Medien mit ihrer Mutter Michelle Hunziker (45) verglichen worden sei. 2015 sagte sie gegenüber « Vanity Fair »: «Wenn du im Internet Bikini-Fotos von dir und deiner Mutter findest, mit Titeln wie ‹Michelle 34 Jahre, Aurora 14 Jahre – die Mutter schlägt die Tochter um Längen›, dann tut das ziemlich weh.»

Noch immer spricht die 25-Jährige offen über ihre Psyche und verrät nun sogar, dass sie sich professionelle Hilfe geholt habe. Während einer Fragerunde auf Instagram vor wenigen Tagen will ein Fan wissen, ob sie jemals eine Psychotherapie in Anspruch genommen habe. Aurora antwortet darauf mit: «Ja, das hilft mir sehr.» Weiter erklärt sie: «Ich habe unter der Gemeinheit und Falschheit der Menschen, den Schönheitsnormen der Gesellschaft und dem Opportunismus gelitten.»

Michelle sei eine sehr strenge Mutter

Weiter gibt Aurora, die heute wie ihre Schweizer Mama eine gefragte TV-Persönlichkeit in Italien ist, an, dass die Pandemie und ihre Covid-19-Erkrankung im November 2020 ihr zugesetzt hätten. «Ich denke, es war das Ergebnis eines emotional anstrengenden Jahres, eines Monats Covid und der Ungewissheit, was vor uns liegt.» Nun gehe es ihr jedoch wieder besser, so verrät sie: «Ich bekomme definitiv meine Kraft zurück.»