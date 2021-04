Michelle Hunziker entschuldigt sich für ihren rassistischen Fehltritt. Instagram/therealhunzigram

Darum gehts Michelle Hunziker steht gerade im Mittelpunkt eines Rassismus-Skandals.

Sie hat sich vor laufender Kamera gemeinsam mit Moderations-Partner Gerry Scotti über das Aussehen asiatischer Menschen lustig gemacht.

Mittlerweile hat sie sich für den Vorfall entschuldigt – die Reaktionen auf ihre Stellungsname sind jedoch weitestgehend negativ.

Wir haben mit Influencer Brian Havarie über ihre Entschuldigung gesprochen.

Michelle Hunziker (44) hat einen Shitstorm ausgelöst, weil sie sich Anfang Woche im italienischen TV über asiatische Menschen lustig gemacht hatte. So zog sie sich die Augen nach hinten und äffte einen stereotypischen chinesischen Akzent nach. Der ehemalige italienische Politiker Gerry Scotti (64), der gemeinsam mit ihr die Satire-Sendung «Striscia la Notizia» moderiert, machte ebenfalls mit.

Die rassistische Ausschweifung blieb nicht ohne Konsequenzen und Menschen im Netz sowie Plattformen wie etwa der Instagram-Account Diet Prada ziehen die Moderatorin mit Schweizer Wurzeln nun zur Verantwortung. Dass sich der Hashtag #stopasianhate nach mehreren tödlichen Hassattacken auf asiatische Menschen gerade auf einem Höhepunkt befindet, beschleunigte den Shitstorm. Am Mittwoch nahm Hunziker Stellung zur Kritik – doch die Entschuldigung kommt bei den Leuten im Netz nur mässig an.

«Fake, fake, fake, fake, fake»

«Ich habe meinen Töchtern beigebracht, sich beieinander zu entschuldigen – auch wenn sie sich unbeabsichtigt verletzt haben. Also ist es nur fair, wenn ich dasselbe mache: Es tut mir aufrichtig leid. Ich entschuldige mich, falls ich jemanden verletzt habe», eröffnet sie ihr Entschuldigungs-Video auf Instagram (siehe Video oben).

Weiter sagt Michelle: «Ich bin weit davon entfernt, eine Rassistin zu sein», und fügt hinzu: «Stereotype schleichen sich in deinen Alltag, ohne dass du es bemerkst oder realisierst, dass sie andere verletzen. Wir haben uns daran gewöhnt, wir normalisieren sie. Jetzt lernen wir, uns zu ändern und ich schätze diese Möglichkeit. Bitte hasst mich nicht, wir machen alle Fehler.»

Von vielen wird Michelles Entschuldigung als unaufrichtig abgetan. «Es war nicht deine Absicht und doch sprechen deine Taten lauter als deine Worte. Unehrliche Entschuldigung!», schreibt ein User unter Hunzikers Beitrag. «Fake, fake, fake, fake, fake», kommentiert eine weitere Userin. Andere bemängeln, dass sie mit keinem Wort die asiatische Community erwähnt. Und auch der Schweizer Influencer Brian Havarie äussert gegenüber 20 Minuten seine Skepsis.

Nur wegen öffentlichem Druck entschuldigt

«Grundsätzlich ist es ja gut, dass sie sich entschuldigt hat – aber solche Entschuldigungen kommen meist nur, weil man erwischt wurde und der öffentliche Druck gross ist. Deshalb wirkt es auf mich nicht authentisch», so der Berner Beauty-Guru mit vietnamesischen Wurzeln. Er hoffe jedoch, dass andere Menschen durch solche Fehltritte sensibilisiert würden. Dafür sei es nämlich höchste Zeit: «Solche normalisierten rassistischen Gesten wie die von Michelle Hunziker sind teilweise so fest verankert, dass sie sogar in Kinderliedern vorkommen.»

Zudem wird in den Kommentaren unter Hunzikers Video ein weiterer Rassismus-Vorfall aus ihrer Sendung erwähnt, der sich erst gerade vor knapp zwei Wochen zugetragen hat, jedoch weniger medialen Wirbel erzeugt hat. So haben sich Hunziker und Scotti in der Sendung über ein Video amüsiert, in dem das N-Wort benutzt wird. Damals verteidigten sie ihr Verhalten jedoch. Für einige ein Indikator dafür, dass Michelle sich jetzt nur entschuldigt, weil der neue Fall viral gegangen ist.

Der «Harpers Bazaar»-Journalist Louis Pisano schlägt Michelle unter ihrem Video vor, wie sie es besser machen könnte: «Du könntest dich mit People of Color hinsetzen und ihnen wirklich zuhören und von ihnen lernen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Du bist eine der bekanntesten Frauen in den italienischen Medien. Nutze das. Verändere etwas. Treibe den Fortschritt voran.»