Dr. Giovanni Angiolini soll der neue Mann an Michelle Hunzikers Seite sein

Auf die Frage, warum Michelle Hunziker (45) trotz kürzlicher Trennung von Modeunternehmer Tomaso Trussardi (38) vor Fröhlichkeit nur so zu strotzen scheint, hat « Bunte » anscheinend die Antwort gefunden. Wie das People-Magazin berichtet, soll die Moderatorin nämlich frisch verliebt sein. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handle es sich um Dr. Giovanni Angiolini. Ein Unbekannter ist der 41-Jährige allerdings längst nicht.

Seine Wurzeln

Giovanni Angiolini wurde am 13. Januar 1981 in Sassari, auf der italienischen Insel Sardinien geboren, wo er mit seinen zwei Schwestern aufwuchs. Inzwischen ist er in Mailand wohnhaft. Wie das Nachrichten-Portal «Today» schreibt, soll er rund 80 Kilogramm wiegen und 1,86 Meter gross sein. Dass er in Bestform ist, zeigt der 41-Jährige liebend gern auf Social Media. Regelmässig teilt er Oben-Ohne-Bilder auf Instagram mit seinen 371’000 Followerinnen und Follower. Zu seinen Hobbys zählen Crossfit, Fussball und Wassersport.