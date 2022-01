Michelle Hunzikers Tochter Aurora befürwortet das Ehe-Aus mit Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) haben sich getrennt, wie die beiden kürzlich in einem offiziellen Statement bestätigten.

Tochter von Eros Ramazzotti

Das italienische Klatschportal « Dagosipa » spekuliert nun über ein Liebescomeback des einstigen Traumpaares. Immerhin ist der Musiker seit 2019 wieder Single. Ramazzotti seinerseits dementierte die Gerüchte bereits via Instagram und schrieb: «Sie ist nicht meine Freundin. Und ich bin nicht verlobt. Ich bin frei. Frei, frei, frei.» Nun legte er im Interview Oggi.it nochmals nach und betonte: «Die Gerüchte über meine hypothetische Rückkehr zu Michelle entsprechen nicht der Realität. Zwischen mir und der Mutter meiner geliebten Aurora gab es kein sentimentales Wiedersehen oder eine wiederentdeckte Leidenschaft.»

Tomaso mit neuer Frau gesichtet

Auch Tomaso dürfte sich mit dem Ehe-Aus bereits abgefunden haben. So geniesst der Modeunternehmer derzeit das schöne Wetter auf den Skipisten Italiens. Wie aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen, ist er allerdings nicht alleine in Cortina unterwegs. Laut der «Bild»-Zeitung hat der 38-Jährige nämlich schon eine Neue an seiner Seite.