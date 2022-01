Tomaso Trussardi - «Michelle ist die Frau, die ich am meisten geliebt habe»

In einem Interview mit dem «Corriere» offenbart Tomaso Trussardi (38) erstmals öffentlich seine Gefühle nach der Trennung von Michelle Hunziker.

«Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, und ich liebe sie immer noch, aber in einer anderen Form. Ich verdanke ihr viel: Als ich sie kennenlernte, war ich 28 Jahre alt, und dank ihrer Nähe bin ich menschlich und beruflich gewachsen. Gemeinsam haben wir uns auf unsere Werte konzentriert», gesteht Tomaso Trussardi gegenüber dem «Corriere».