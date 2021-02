Waffles + Mochi : Michelle Obama spielt in Netflix-Kinderkochshow mit

Die ehemalige First Lady, Michelle Obama, schlüpft für Netflix in die Rolle einer Supermarktbesitzerin. Die Serie soll Kinder und Eltern zum gemeinsamen Kochen animieren.

Dabei reisen die Protagonisten in einem fliegenden Einkaufswagen durch die Welt und probieren Rezepte aus.

Michelle Obama mit ihren Co-Stars in Waffles + Mochi.

Die Serie läuft ab 16. März in den USA, für die Schweiz gibt es noch kein Startdatum.

Die ehemalige First Lady wirkst selbst darin mit.

So hat die Welt Michelle Obama noch nie gesehen: Die einstige First Lady bringt zwei Puppen namens Waffles und Mochi – und natürlich den Zuschauern – bei, wie man kocht. Wie es bei Netflix heisst, werden die Protagonisten dabei in einem fliegenden Einkaufswagen um den Globus reisen und Rezepte aus aller Welt ausprobieren. Obama verkörpert eine Supermarktbesitzerin, die dem Puppen-Gespann, das keine Lust mehr auf Tiefkühlkost hat, behilflich ist.