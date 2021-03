Ehemalige First Lady : Michelle Obama wird in National Women’s Hall of Fame aufgenommen

Die Liste der neuen Mitglieder wurde am Montag bekanntgegeben. Unter ihnen ist neben Obama auch die verstorbene Nasa-Mathematikerin Katherine Johnson.

Michelle Obama wird in die Women’s Hall of Fame aufgenommen. (Archiv) REUTERS

Die frühere First Lady Michelle Obama und Fussballstar Mia Hamm werden in die National Women’s Hall of Fame aufgenommen. Die Liste der neuen Mitglieder wurde am Montag bekanntgegeben. Unter ihnen sind auch die verstorbene Nasa-Mathematikerin Katherine Johnson, die Autorin Octavia Butler, die Künstlerin Joy Harjo, die Anti-Sklaverei-Aktivistin Emily Howland und die Künstlerin Judy Chicago.

Auch die frühere Chefin von PepsiCo, Indra Nooyi, und die pensionierte Brigadegeneralin Rebecca Halstead werden aufgenommen. Die Zeremonie soll am 2. Oktober stattfinden.

Die Aufnahme in die National Women’s Hall of Fame wird alle zwei Jahre in Seneca Falls im US-Staat New York vorgenommen, wo sich die erste Versammlung für Frauenrechte in den USA ereignete.