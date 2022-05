Baby-News: Michelle Williams erwartet ihr drittes Kind

Dankbar über das Schwangerschafts-Glück

«Wenn die Jahre vergehen, fragt man sich, was sie wohl noch für einen bereithalten oder nicht bereithalten», erklärt die Schauspielerin gegenüber dem Magazin. Dankbar über ihre Schwangerschaft fährt die Golden Globe Gewinnerin weiter fort: «Es ist aufregend zu erleben, dass etwas, das man sich immer wieder wünscht, ein weiteres Mal möglich ist. Dieses Glück ist mir und meiner Familie nicht entgangen.» In einem weissen Seidenkleid hält die 41-Jährige stolz ihren Babybauch in den Händen. Mit dem Bild ziert sie das Cover des Blatts.