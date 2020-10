US-Präsidentenwahl : Michigan verbannt bewaffnete Zivilisten aus Wahlbüros

Schusswaffen sind im US-Staat Michigan im Umkreis von 30 Metern eines Wahlbüros verboten, um die Einschüchterung von Wählern zu unterbinden. Ein ähnliches Problem hat auch Minnesota.

Zwei Wochen vor der US-Präsidentenwahl werden in zwei entscheidenden Bundesstaaten Sorgen vor dem Auftreten bewaffneter Zivilisten in Wahlbüros laut. So verbietet Michigan offiziell das Tragen von Schusswaffen im Umkreis von 30 Metern eines Wahlbüros. Die höchste Wahlbeamtin des Bundesstaats, Jocelyn Benson, begründete ihre Anordnung damit, dass so die per Gesetz verbotene Einschüchterung von Wählern unterbunden werden solle.