Anouk Winzenried - Mick Jaggers Sohn heiratet eine Schweizerin

In einem dunkelblauen Anzug mit hellrosa Krawatte trat der jüngste Sohn von Mick Jagger (78) und Jerry Hall (65) am 17. Juli vor den Traualtar. Der 23-jährige Gabriel ehelichte im britischen Oxfordshire seine Liebste, die Schweizerin Anouk Winzenried. Wie das US-Magazin « People » berichtet, fand die Zeremonie im 15 Millionen-Franken-Anwesen von Gabriels Stiefvater, Medienmogul Rupert Murdoch (90), statt.

Das öffentlichkeitsscheue Paar hat bereits ein offizielles Hochzeitsfoto veröffentlicht, auf dem die Braut in einem schlichten, cremefarbenen Kleid zu sehen ist. Dazu kombinierte sie silberne Ohrringe in Seepferdchen-Form. Ihre Haare trug sie halb hochgesteckt. Gemäss «Daily Mail» waren neben zahlreichen Freundinnen und Freunden, sowohl Anouks Eltern also auch Mick Jagger und seine Ex-Frau Jerry Hall bei der Trauung anwesend.