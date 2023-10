Mick Schumacher besucht seine Freundin in ihrer Heimat Kopenhagen

Der Rennfahrer teilte mehrere Fotos auf seinem Social-Media-Profil, welche die beiden unter anderem turtelnd im Themenpark «Tivoli» in der dänischen Hauptstadt zeigen. Auch Bilder eines romantischen Dinners inklusive Trüffel sind im Post enthalten. Ein Ausflug in die Natur durfte ebenfalls nicht fehlen. Das Paar zeigt sich eng umschlungen in Gummistiefeln und Wanderschuhen im Watt.

Mick Schumacher schwärmt von seiner Freundin

Es ist nicht der erste gemeinsame Urlaub der frisch Verliebten. Ihre Beziehung machten sie mit Pärchenfotos auf einem Boot in Südfrankreich öffentlich. Vor ihrem Trip nach Kopenhagen waren Mick und Laila in Japan im Suzuka-Fahrlager auf Besuch. Die Fans des Sportlers sind begeistert von den aktuellen Fotos. «Bestes Pärchen der Welt», schreibt ein User auf Instagram. Ein weiterer meint, er habe Mick in Kopenhagen in einer Bäckerei angetroffen. «Er hat sogar ein Foto mit mir gemacht. Danke Mick», so der Nutzer.