Als Mercedes-Ersatzfahrer: Mick Schumacher bleibt in der Formel 1

Als Ersatzfahrer : Mick Schumacher bleibt in der Formel 1 und wird Teamkollege von Lewis Hamilton

«Ich freue mich darauf»

«Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang», sagte Schumacher in einer Mitteilung: «Die Formel 1 ist eine faszinierende Welt, in der man nie aufhört zu lernen. Ich freue mich darauf, noch mehr Wissen aufzusaugen und alles zum Wohle des Mercedes-Teams zu geben.»

Enttäuschende Saison erlebt

Haas hatte sich nach einem schwierigen Jahr unter anderem mit zwei schweren und teuren Unfällen in Saudiarabien und Monaco gegen eine Weiterverpflichtung Schumachers entschieden. Teamchef Günther Steiner und Besitzer Gene Haas wünschten sich für die im März 2023 beginnende Saison einen Fahrer, der den Rennstall «tragen kann», Schumacher hätte aber getragen werden müssen, sagte Steiner. Der Deutsche schaffte es in diesem Jahr in 22 Rennen nur zwei Mal in die Punkte und belegte in der Gesamtwertung mit zwölf Zählern Rang 16.