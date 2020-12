Sohn von Formel-1-Legende : Mick Schumacher hat nichts dagegen, mit seinem Vater verglichen zu werden

Der 21-jährige Sohn von Michael Schumacher freut sich über seinen Titel in der Formel 2. In einem Jahresrückblick äusserte sich Mick Schumacher zudem zu seinem Vater.

In einem Rückblick bezeichnet er den Titel als «sehr wichtig».

In der Fernsehsendung «Menschen Bilder» blickte Günther Jauch auf ein nervenaufreibendes Jahr 2020 zurück, das zu grossen Teilen von der Corona-Pandemie bestimmt war. Doch auch Mick Schumachers sensationeller Sieg in der Formel 2 war Thema in der Sendung.