Erstes Training vor Bahrain-GP : Mick Schumacher mit Ausrufezeichen – Vettel enttäuscht erstmals

Mick Schumacher wird beim Trainingsauftakt in Bahrain 19. Er ist aber deutlich schneller als sein Mitstreiter. Mässig kommt Sebastian Vettel in die Gänge und steckt im Mittelfeld. Vorn weckt einer Hoffnung auf Spannung.

Mick Schuhmacher im ersten Training vor dem GP in Bahrein.

Am Wochenende startet die Formel-1-Saison mit dem GP von Bahrein.

Vorletzter, aber besser als der Teamkollege: Mick Schumacher hat das Mindestziel zum Auftakt in sein erstes Formel-1-Rennwochenende gleich mal erfüllt. In der heissen Wüste von Sakhir belegte das Haas-Duo allerdings die beiden letzten Ränge. Weiter vorn machte Max Verstappen das Tempo. Der WM-Dritte der vergangenen beiden Jahre fuhr die erste Bestzeit beim Grossen Preis von Bahrain und nährte die Fan-Hoffnungen auf einen echten Kampf um die WM.

Titelverteidiger Lewis Hamilton wurde Vierter, sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas Zweiter. Zwischen die beiden schob sich Lando Norris von McLaren. Und Sebastian Vettel? Als Zwölfter 1,763 Sekunden hinter der Spitze in seinem neuen Aston Martin. Die beiden Alfa Romeo-Piloten Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen reihten sich auf den Rängen 10 und 11 ein.

Pünktlicher Start

Nur noch eine statt anderthalb Stunden – da wollte keiner Zeit verlieren, als um 14.30 Uhr Ortszeit in der Wüste von Sakhir die 5,412 Kilometer lange Strecke freigegeben und damit die Rekordsaison mit 23 Rennen endgültig eröffnet wurde. Vorneweg: Fernando Alonso, der Rückkehrer mit 39 Jahren im Alpine. Wie an einer Schnur aufgereiht ging es weiter. Auch Mick Schumacher und Vettel wollten nicht länger in der Box bleiben.