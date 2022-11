Formel 1: Mick Schumacher von Haas vor die Tür gesetzt

Deutsche berichten : Mick Schumacher in der Formel 1 vor die Tür gesetzt

Schumacher crasht in Monaco.

Nico Hülkenberg, ehemaliger Sauber-Pilot, soll für Schumacher übernehmen. Über diesen Wechsel hatten bereits am Sonntag nach dem GP Brasilien mehrere Medien berichtet, eine Bestätigung fehlt noch immer.

News kamen früher als gedacht

«Ja, es stimmt», antwortete Teamchef Günther Steiner in São Paulo auf die Frage, ob der Rennstall schon den Teamkollegen neben dem für 2023 gesetzten Kevin Magnussen ausgewählt habe. «Wir sind gerade dabei, die Details zu klären, wie wir das machen werden und was wir machen werden.»

Und weiter: «Erwartet die Bekanntgabe irgendwann nächste Woche», sagte Steiner mit Blick auf den Saisonfinal in Abu Dhabi. «Ich werde aber den Tag nicht verraten, weil dann jeder auf diesen Tag warten wird. Es wird aber nächste Woche kommen.» Nun dauerte es gerade einmal wenige Stunden, bis die News an die Öffentlichkeit gerieten.

Alfa-Sauber-Mitarbeiter im Weg

Schumacher zerlegte seinen Haas in diesem Jahr des Öfteren, wie auch in Monaco (siehe Video oben) – das kostete den Rennstall Unsummen. In Brasilien war aber nicht der Deutsche daran schuld, dass es beinahe noch zu einem Unfall gekommen wäre. Denn ein Mitarbeiter von Alfa-Sauber stand beim Boxenstopp Schumachers gefährlich im Weg, die Boxen der beiden Teams waren direkt nebeneinander. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision.