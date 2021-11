«Forza Horizon 5» – Microsoft bringt Gebärdensprache in Rennspiel – Schweizer verstehen sie nicht

Das Rennspiel «Forza Horizon 5» von Publisher Microsoft ist diese Woche erschienen und viele Rennspiel-Fans sind es bereits am Spielen. Darunter befinden sich auch Menschen mit einer Einschränkung. Für Gehörlose gibt es gute Neuigkeiten: so werden beim nächsten Update Gebärdensprachen integriert.



Die Idee: Im ersten Schritt soll ein Dolmetscher integriert werden, der bei Cut-Scenes in Gebärdensprache die Action vermittelt. Diese ist für Gehörlose viel angenehmer als nur Untertitel und sie können die Action schneller erfassen. In einem weiteren Schritt plant Entwickler Playground Games, den Dolmetscher oder die Dolmetscherin auch in anderen Situation einzusetzen. Diese beherrschen bis jetzt die britische Zeichensprache (BSL) und amerikanische Zeichensprache (ASL) und genau da liegt das Problem für Schweizer Gehörlose.