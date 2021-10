Microsoft schiesst Linkedin in China ab – und plant Nachfolger «Injobs»

Injobs statt Linkedin : Microsoft schiesst Linkedin in China ab – und plant bereits einen Nachfolger

Linkedin ging in China mit einer eingeschränkten Sonderversion an den Start. Nun steht das soziale Netzwerk im Land vor dem Aus. Microsoft plant allerdings bereits eine Alternative.

In China gibt es eine strikte Zensur von Onlinenetzwerken. Dieser muss sich auch Linkedin beugen.

Der US-Konzern will nun in China eine neue Karriereplattform namens Injobs starten.

Microsoft wird sein Karrierenetzwerk Linkedin in China im Laufe des Jahres schliessen. Als Gründe dafür gibt der Konzern das «herausfordernde Betriebsumfeld» und die strengen Richtlinien im Land an. Man habe den chinesischen Nutzerinnen und Nutzern zwar helfen können, «Jobs und wirtschaftliche Chancen» zu finden, sagt Microsoft. Bei den «sozialeren Aspekten» habe man aber nicht denselben Erfolg gehabt.

Linkedin war in China im Jahr 2014 mit einer eingeschränkten Sonderversion an den Start gegangen. Dabei musste sich das soziale Netzwerk den strengen Vorgaben der chinesischen Behörden für Onlineplattformen unterwerfen. In China gibt es eine strikte Zensur von Onlinenetzwerken. Linkedin habe deshalb im März sogar eine Verwarnung von den chinesischen Aufsichtsbehörden erhalten, berichtet das «Wall Street Journal».