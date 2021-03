Gaming-Sparte ausweiten

Ein möglicher Aufkauf von Discord durch Microsoft mache Sinn, so der Bloomberg-Analyst Matthew Kanterman: «Microsoft versucht immer wieder, das Gaming-Business neu zu gestalten. Dazu gehört auch, dass es verschiedene Softwares und Services ausprobiert.» Dies habe sich unter anderem mit dem Aufkauf des Gaming Studios ZeniMax Media Inc, welches beispielsweise das Online-Spiel «The Elder Scrolls Online» herausgibt, gezeigt. Dafür bezahlte Microsoft 7,5 Milliarden Dollar. So kann Kantermann sich beispielsweise vorstellen, dass Microsoft den Premium-Service von Discord, Nitro, in den Xbox-Game-Pass mit einbauen könnte.