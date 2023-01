Software-Riese : Microsoft vermeldet Einbruch des Gewinns

Der Software-Riese hat sich zum Jahresende wegen hoher Inflation und Rezessionssorgen schwergetan und deutlich weniger verdient. Mit 52,7 Milliarden Dollar Jahresumsatz legte man nur um zwei Prozent zu. Das bedeutet gleichzeitig das schwächste Wachstum seit mehr als sechs Jahren. Wegen der schwindenden Nachfrage am PC-Markt wurden sie besonders hart in ihrem Traditionsgeschäft getroffen. So schrumpfte das Geschäft mit dem Verkauf des Betriebssystems an Computer-Hersteller im vergangenen Quartal um 39 Prozent. Auch im Spielegeschäft rund um die Xbox-Konsole gab es Rückgänge.