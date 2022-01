Nach Mega-Deal – Microsoft will das Netflix der Gaming-Welt erschaffen

Wir zeigen euch in fünf Fragen, was das für Nutzer, Gamer und Fans bedeutet.

Die Mega-Übernahme kam aus dem Nichts. Der Softwarekonzern Microsoft kündigte am Dienstag an, den Game-Entwickler Activison-Blizzard zu kaufen. Knapp 70 Millionen für Games wie «Call of Duty» und «World of Warcraft». Was bedeutet das für Gamerinnen und Gamer? Einige Fragen und Antworten zum Mega-Deal.