7,5-Milliarden-Deal : Microsoft will den«Skyrim»-Hersteller kaufen – Was heisst das für die Xbox?

Die Games «Doom», «Fallout» und «Skyrim» stammen alle aus dem Unternehmen Zenimax Media. Nun will sich die Xbox-Mutter Microsoft diese Titel krallen.

Was ist passiert?

Der US-Softwareriese Microsoft stärkt seine Gaming-Sparte um die Spielkonsole Xbox mit einem milliardenschweren Zukauf. Das Unternehmen will Zenimax Media schlucken, die Konzernmutter von Bethesda Softworks und einigen anderen bekannten Spieleentwicklern.

Am Montag gab der Konzern die Übernahmevereinbarung bekannt. Demnach zahlt Microsoft 7,5 Milliarden US-Dollar in bar. Zenimax ist mit seinen Studios für Spielehits wie «Doom», «Fallout» oder «The Elder Scrolls V: Skyrim» verantwortlich und hat laut eigenen Angaben rund 2300 Mitarbeiter.

Was bedeutet das?

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Washington DC soll unter dem Konzerndach von Microsoft in seiner gewohnten Struktur und mit seinem bisherigen Führungsteam fortbestehen. Die verschiedenen Franchises von Zenimax Media sollen laut Microsoft künftig aber in ihrem Xbox Game Pass mit eingeschlossen werden. Der Abonnementsdienst offeriert den Spielern bereits jetzt Zugang zu mehr als 200 verschiedenen Games.