Der IT-Hersteller will darum Nuance kaufen, den Marktführer für Sprachtechnologie.

Microsoft will seinen Sprachassistenten verbessern.

So will der Software-Konzern seine Sprachassistentin verbessern.

Was ist passiert?

Microsoft hat am Montag die Übernahme der US-Firma Nuance für 19,7 Milliarden Dollar angekündigt. Das wäre der zweitgrösste Kauf in der Microsoft-Firmengeschichte. Die grösste Übernahme bleibt der Kauf von Linkedin für 26 Milliarden Dollar im Jahr 2016.

Die Firma Nuance ist auf Spracherkennung und künstliche Intelligenz spezialisiert. So entwickelte Nuance etwa Apples Sprachassistentin Siri mit. Auch Microsoft arbeitete schon 2019 bereits mit Nuance zusammen. Die beiden Firmen entwickelten eine Technologie, mit der Ärzte Patientengespräche digitalisieren können.

Warum ist Nuance so viel wert?

Die Aktie von Nuance Communications hat sich in der Corona-Krise von 18 auf 45 Dollar fast verdreifacht. «Nuance hat als Tech-Unternehmen von der Pandemie profitiert», erklärt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz. Denn die Firma verfügt über interessante Technologien, wie Sprachassistenten. Davon wolle Microsoft profitieren.

Das sieht auch Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick so: « Die Sprache wird in Zukunft das Hauptsteuermedium sein, mit dem wir Geräte bedienen. » Deshalb sei es wichtig, dass die Sprachassistentin auch praktisch alles versteht. « Nuance ist der absolute Profi dafür und gilt auch im Geschäftsumfeld mit seinen Diktierlösungen als führend» , so Frick.