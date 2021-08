Hanteln, E-Scooter, Jogginghose - Microspot.ch reagiert auf Sportboom und vergrössert Sortiment

Plattform für Produkte

Acht Händler bieten ihre Ware via der Coop-Tochter Microspot an. Dazu gehören auch die Coop-Formate Christ Uhren & Schmuck, Import Parfumerie, das Möbelhaus Livique und der Lampenshop Lumimart. Zudem hat Microspot auch Dritthändler wie den Orell Füssli, den Kosmetik-Anbeiter Click and Beauty sowie den Werkzeuglieferanten Brütsch/Rüegger auf ihren Marktplatz genommen. Damit will Microspot eine Plattform bieten, um Produkte zu vermarkten. Die Händler bieten diese Produkte stets unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung an.