Schnäppchen-Irrtum - Microspot verkaufte iPhone für 10 Franken

Ein News-Scout hat in der Nacht auf Montag günstige iPhones gefunden.

Das Angebot tönt fast zu gut, um echt zu sein: «Microspot.ch verkauft iPhone-Modelle für zehn bis 20 Franken. Es sind verschiedene Handys der iPhone 11 und 12 Pro Serie», schreibt ein News-Scout, der anonym bleiben will, gegenüber 20 Minuten. So wurde etwa ein iPhone 12 Pro für zehn Franken verkauft. Ein 12 Pro Max mit 256 GB Speicherplatz wurde für 20 Franken beim Online-Händler angeboten. Ein iPhone 11 war für 50 Fr. im Shop gelistet.

«Ich kann mir vorstellen, dass da gleich einige Leute zugeschlagen haben. Das Angebot habe ich mitten in der Nacht so gegen 1.30 Uhr entdeckt», sagt der News Scout, der selbst ein iPhone 11 Pro Max nutzt. «Ich habe mir gleich vier Smartphones bestellt. Der Betrag wurde abgebucht und eine Bestellbestätigung habe ich per Mail erhalten», schreibt der News-Scout weiter. Er wisse allerdings nicht, ob es sich um einen Fehler oder doch um eine spezielle Promotion des Händlers handle.