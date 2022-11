Midterms 2022: Diese Kandidaten entscheiden die US-Senatswahl

Midterms 2022 : Astronaut und TV-Arzt – diese Kandidaten entscheiden die US-Senatswahl

Bei den US-Zwischenwahlen hängt die Mehrheit im Senat an wenigen Bundesstaaten. Genau dort sind die Politiker-Biografien besonders schillernd.

1 / 6 Am Dienstag stehen in den USA die Zwischenwahlen an. AFP Wichtig sind die Zwischenwahlen auch für Donald Trump. Er liebäugelt mit einer Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024. AFP Auch Barack Obama und Joe Biden traten an Wahlkampfveranstaltungen auf. AFP

Darum gehts Am Dienstag finden in den Vereinigten Staaten die Zwischenwahlen statt.

Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern.

Für den Senat wird ein enges Rennen um die Mehrheit vorhergesagt.

Das Rennen um die Mehrheit im US-Senat ist knapp: Nur einen einzigen Senatssitz müssen die Republikaner für eine Mehrheit in der kleineren Kammer des US-Kongresses hinzugewinnen, damit sie dann beispielsweise über die Ernennung der wichtigen Bundesrichter entscheiden können. Zur Wahl stehen am Dienstag 35 der 100 Senatoren und laut der Statistikseite Fivethirtyeight liegen in sieben Bundesstaaten die Kandidaten in Umfragen nur sehr knapp auseinander.

Wichtig sind die «Midterms» genannten Zwischenwahlen auch für Donald Trump. Der frühere Präsident hat bei den Vorwahlen extreme Republikaner-Kandidaten unterstützt, die wie er ohne Belege behaupten, dass seine verlorene Wahl 2020 manipuliert war. An der rechten Parteibasis findet das Unterstützung, aber die Zwischenwahlen werden zeigen, ob eine solche Haltung Wählern der Mitte nicht zu extrem ist. Sollten Trumps bevorzugte Kandidaten verlieren, könnte dies die Stimmung in der Partei gegen ihn verschlechtern und seine Chancen bei einer möglichen Kandidatur 2024 mindern.

Beide Parteien setzen bei diesen engen Entscheidungen auch auf Aussenseiter. Viele Kandidaten haben schillernde Biografien und betonen im Wahlkampf, keine Karrierepolitiker zu sein. Die Hoffnung lautet: Punkten lässt sich eher mit Distanz als mit Nähe zu Washington. Dies sind einige der entscheidenden Rennen:

Astronaut gegen IT-Investor in Arizona

Der amtierende Demokraten-Senator Mark Kelly war früher Astronaut und in mehreren Missionen an Bord der internationalen Raumstation ISS. Er begann 2011, sich politisch zu engagieren, um sich nach einem schweren Attentat auf seine Frau Gabrielle Giffords für strengere Waffengesetze einzusetzen. Am Dienstag tritt er gegen Blake Masters an, einem eng mit Multi-Milliardär Peter Thiel verbundenen Republikaner. Thiel zählt zu den erfolgreichsten IT-Investoren in Silicon Valley und Masters sass in seinem Firmen-Vorstand.

1 / 4 Der amtierende Demokrat Mark Kelly war früher Astronaut. AFP Er setzt sich für strengere Waffengesetze ein. AFP Er tritt gegen den republikanischen Kandidaten Blake Masters an. REUTERS

Kleinstadt-Bürgermeister gegen Fernseharzt in Pennsylvania

Im vielleicht meistbeachteten Senatsrennen trifft Kapuzenpulli auf teuren Anzug. Der Demokrat John Fetterman ist tätowiert, mehr als zwei Meter gross und war früher Jugendarbeiter und Bürgermeister von Braddock in Pennsylvania mit rund 2000 Einwohnern. Er zählt zum linken Flügel seiner Partei und setzt auf Arbeiternähe. Nach einem Schlaganfall im Mai brauchte Fetterman bei der einzigen TV-Debatte teils Untertitel und musste manche Sätze neu ansetzen. Kritiker meinen, er sei nicht gesund genug für das Amt. Er tritt gegen Mehmet Oz an, einen der berühmtesten TV-Ärzte der USA, der eigentlich im Nachbarstaat New Jersey wohnt und den die Demokraten als abgehoben bezeichnen. Oz stand immer wieder als Quacksalber in der Kritik, weil er auch wirkungslose Vitaminpräparate angepriesen haben soll.

1 / 4 Der Demokrat John Fetterman zeigt sich gern mit Kapuzenpulli statt Anzug. AFP Er war Bürgermeister von Braddock in Pennsylvania mit rund 2000 Einwohnern. REUTERS Mehmet Oz kandidiert für die Republikaner in Pennsylvania. AFP

Pastor gegen Football-Star in Georgia

Der Demokrat Raphael Warnock hat im Januar 2021 seine erste Amtszeit bei einer vorgezogenen Wahl nur knapp mit 51 Prozent gegen Konkurrentin Kelly Loeffler gewonnen. Auch jetzt wird es für den Pastor mit Hoffnungen auf das Präsidentschaftsamt im Weissen Haus wieder eng, denn er tritt gegen Herschel Walker an, einem Footballstar mit zwölf Jahren Spielzeit in der NFL. Walker lehnt Abtreibungen streng ab, steht aber nach Berichten darüber in der Kritik, dass er mehrfach Frauen zu Schwangerschaftsabbrüchen gedrängt und diese bezahlt haben soll.

1 / 4 Herschel Walker spielte zwölf Jahre lang in der NFL. Jetzt will er in den Senat. REUTERS Walker lehnt Abtreibungen streng ab. REUTERS Er tritt gegen den amtierenden Demokraten Raphael Warnock an. REUTERS

Berufspolitiker gegen Bestsellerautor in Ohio

Demokrat Tim Ryan versucht im Arbeiterstaat Ohio im Mittleren Westen durch Kritik an Präsident Joe Biden zu punkten. Er ist seit 2003 Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus und war bei den Vorwahlen 2020 auch gegen Joe Biden angetreten, aber seine Kandidatur hatte kaum Anhänger gefunden. Nun will er im Senat den Republikaner Rob Portman ersetzen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antritt. Mit J.D. Vance hat Ryan einen berühmten Gegenkandidaten, dessen Sachbuch «Hillbilly Elegie» über Armut und Ausgrenzung seiner weissen Familie sich als Erklärung für den Aufstieg Donald Trumps auch in Deutschland gut verkaufte. Vance hat sich vom Kritiker Trumps zu einem seiner glühendsten Verfechter gewandelt.

1 / 4 J.D. Vance kandidiert in Ohio für die Republikaner. REUTERS Vance hat sich vom Kritiker Trumps zu einem seiner glühendsten Verfechter gewandelt. AFP Tim Ryan tritt für die Demokraten an. REUTERS

Generalstaatsanwältin gegen Generalstaatsanwalt in Nevada

Die grösste Hoffnung der Republikaner auf einen Sitz-Gewinn liegt im Glücksspielstaat Nevada mit der grössten Stadt Las Vegas. Dort sind die Lebensläufe der beiden Kandidaten zwar nicht besonders glamourös, aber überraschend ähnlich: Die aktuelle Senatorin Catherine Cortez Masto war von 2007 bis 2015 auch Attorney General des Staates, ein Amt, das Funktionen von Landes-Justizministern und Generalstaatsanwälten vereint. Auf sie folgte dabei der Republikaner Adam Laxalt von 2015 bis 2019. Sein Vater und Grossvater waren auch bereits schon US-Senatoren und er zählt zu jenen Stimmen, die unbelegt behaupten, Donald Trump habe die Wahl 2020 durch Betrug der Demokraten verloren.

1 / 3 Der Sitz der aktuellen Senatorin Catherine Cortez Masto wackelt. AFP Adam Laxalt will die Demokratin im US-Senat ablösen. AFP Adam Laxalt behauptet weiterhin, Donald Trump habe die Wahl 2020 durch Betrug der Demokraten verloren. AFP

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.