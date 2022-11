Midterms 2022: Zwischenwahlen in den USA am Dienstag

Die ersten Wahllokale an der US-Ostküste öffnen am Dienstag um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit; 12.00 Uhr MEZ). Nach Schliessung der Wahllokale werden die grossen US-Sender am Abend – in Deutschland in der Nacht auf Mittwoch – die Sieger in einzelnen Rennen bekanntgeben. Sollten die Republikaner eine deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen, dürften US-Medien das im Verlauf des späten Abends oder in der Nacht verkünden.