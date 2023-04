Preisspirale : Immo-Preise schweizweit auf Rekordhoch – diese Region bleibt verschont

Der Teufel steckt oft im Detail – erst einmal in der Wohnung eingezogen, darf der Vermieter die Miete aber nicht einfach so anheben.

Hier explodieren die Mietpreise gerade

Kaum zu glauben: Wer sich in den vergangenen zwölf Monaten eine Wohnung suchte, musste mit Mietpreisen rechnen, die 4,6 Prozentpunkte teurer waren als noch im Vorjahr. Bei einer Durchschnittsmiete von 1579 CHF (zwei Zimmer, Durchschnittswert für Zürich in 2022) sind das immerhin 72 Franken. Selbst wer gerade erst umgezogen ist, das heisst, zu Anfang April seine neue Wohnung bezogen hat, musste draufzahlen: 0,8 Prozentpunkte, um genau zu sein.

Allerdings ist die Teuerung nicht überall gleich, in der Zentralschweiz ist die Zunahme am heftigsten: rund 2,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Den Durchschnitt treiben vor allem Zug und Luzern ordentlich nach oben. In der Grossregion Zürich ist es «nur» einen Prozentpunkt teurer geworden, in der Genferseeregion 0,9 Prozentpunkte. Nur im Tessin und der Nordwestschweiz hat sich die Lage ein wenig entspannt, hier sind die Mietpreise leicht rückläufig.