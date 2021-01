Miete ein Tinyhouse in Amden

Der Winterwanderweg zur Vorderen Höhi

Mitten in der Natur im Tinyhouse

In Amden testet man die Zukunft. Das neuste Angebot in der Region ist ein 10m² kleines Tinyhouse, bei dem von der Schlüsselübergabe bis zur Lichtsteuerung alles digital vonstatten geht. Ein Angebot, das in die aktuelle Zeit passt. Das Tinyhouse steht mitten in der Natur, direkt an der Skipiste Bärenfall. Und trotz des beschränkten Raumangebots bietet das Tinyhouse allerlei: von einer eigenen Küche bis zu einem Bad mit WC und Dusche.