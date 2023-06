Mieten, Hypotheken, Wohnen – SNB-Entscheid macht alles teurer

«Weitere Zinserhöhungen würden SNB in Erklärungsnotstand bringen»

Laut Präsident Thomas Jordan könnte die Schweizerische Nationalbank die Zinsen in drei Monaten nochmals erhöhen. «Das würde die SNB in starken Erklärungsnotstand bringen», warnt Comparis-Finanzexperte Dirk Renkert. Denn so steigen die Mieten – und womöglich auch die Inflation. «Der Mechanismus der Mietpreisanpassung könnte sich für die SNB zum Bumerang entwickeln», so Renkert.