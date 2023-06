Mieten: Nur in Freiburg stiegen sie im Mai 2023 nicht an

In den Städten stiegen die Mieten stärker als in den zugehörigen Kantonen.

Starker Anstieg in Freiburg, Uri und Nidwalden

Mit Ausnahme des Kantons Freiburg (-0,2 Prozent) sind die Angebotsmieten demnach auch auf der Ebene der Kantone überall angestiegen. Jedoch stiegen die Mieten gerade im Kanton Freiburg in den Monaten April und März besonders stark an, was den Rückgang im Mai relativiert. In den anderen Kantonen sind die Angebotsmieten um bis zu 3,6 Prozent gestiegen, nämlich im Kanton Schwyz, welcher damit deutlich eine neue Höchstmarke erreicht. Auch in den Kantonen Uri (2,6 Prozent), Nidwalden (2 Prozent) sowie Zug (1,9 Prozent) sind die Angebotsmieten im vergangenen Monat deutlich gestiegen.