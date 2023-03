Comparis-Vergleich : Mieten steigen in vielen Schweizer Städten ungebremst

Genf ist aktuell die teuerste unter den zehn grössten Schweizer Städten, in Zürich und Winterthur treibt ein starker Bevölkerungszuwachs die Wohnkosten in die Höhe.

Darum gehts Vor allem in Zürich und Winterthur treibt ein starker Bevölkerungszuwachs die Wohnkosten in die Höhe.

Genf bleibt die teuerste Stadt unter den zehn grössten Städten der Schweiz.

Die Mietpreisanstiege unterscheiden sich je nach Segment der Wohnungen zum Teil stark.

Genf ist aktuell die teuerste unter den zehn grössten Schweizer Städten, schreibt Comparis. Die Wohnungsmiete für 90 bis 130 Quadratmeter beträgt aktuell rund 3’222,50 Franken im Monat. (Medianpreis, d. h. die Hälfte zahlt mehr, die Hälfte weniger).

In Zürich beträgt die Medianmiete für die gleiche Anzahl Quadratmeter 2’992,00 Franken, steht aber mit einem Medianpreis von 2’500 Franken für mittelgrosse und kleinere Wohnungen an der Spitze. Im Vergleich: In mittelgrossen Wohnungen lebt es sich in Biel mit 1’490 Franken (Medianmiete) am günstigsten. Die enorm hohen Mieten für Kleinwohnungen in Zürich erklärt die Stadt in ihrer letzten «Mietpreiserhebung» mit dem Rückbau von tendenziell kleineren Altbauwohnungen und dem Neubau von eher grösseren Einheiten während der vergangenen Jahre.

Preisanstieg in Zürich und Winterthur am höchsten

Im Fünfjahresvergleich ist bei den 10 grössten Städten in Winterthur der Medianpreis für eine 4,5-Zimmer Wohnung prozentual am stärksten gestiegen: von 2’160 Franken auf 2’290 Franken. Das sind 6 Prozent. Bei den 3,5-Zimmer-Wohnungen liegt Zürich mit einem Mietpreisanstieg von 2’299 Franken auf 2’500 Franken an der Spitze mit einem Plus von 8,7 Prozent.

Gesunken sind bei den zehn grössten Städten die Mietpreise dagegen am deutlichsten in Lugano mit einem Preisabfall um 6,8 Prozent von 1’984 Franken auf 1’850 Franken bei den 4,5-Zimmer-Wohnungen. Die 2-Zimmer-Wohnungen sind in allen zehn grössten Schweizer Städten teurer geworden. Am geringsten war der Mediananstieg in Lausanne mit plus 1,8 Prozent (von 1’410 Franken auf 1’435 Franken). «Die Ursache der teilweise sinkenden Mieten in Lugano und Genf sehen wir in der Bevölkerungsentwicklung. In Genf stagniert die Einwohnerzahl. 2020 und 2021 war sie sogar rückläufig», beobachtet der Comparis-Experte.

