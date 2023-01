Mieten steigen – lohnt sich ein Umzug in die Agglo?

Lohnt es sich, eine Mietwohnung ausserhalb der Stadt zu suchen und zu pendeln? Nein, heisst es in einer Studie. Rechne man alle Kosten mit ein, fahre man in den Städten oft besser.

Darum gehts Die Wohnkostenbelastung ist in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Glarus und Jura am tiefsten.

In eine Mietwohnung in der Agglo zu ziehen, um Geld zu sparen, ist laut einer Studie keine gute Idee.

Denn wenn man die Pendelkosten miteinrechnet, geht die Rechnung oft nicht auf.

Wer in der Schweiz eine Wohnung mietet, gibt dafür im Vergleich zu den anderen 37 OECD-Ländern einen überdurchschnittlich hohen Anteil des Haushaltsbudgets aus. Die Mieten steigen weiter, wie das neue «Immo-Monitoring» der Dienstleistungsfirma Wüest Partner zeigt, die auf den Wohnungsmarkt spezialisiert ist.

Viele Menschen ziehen darum in die Agglomeration der Schweizer Städte, um Geld zu sparen und von tieferen Mieten zu profitieren. Diese Rechnung geht aber nicht immer auf, wie die Studie zeigt.

So viel Geld bleibt den Mietern übrig

Im europäischen Norden und in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden liegt die Wohnkostenbelastung zwar höher, aber in unseren Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien ist sie tiefer.

Doch wo ist die Wohnkostenbelastung am höchsten? Um das zu beantworten, hat Wüest Partner die Einkommen und Ausgaben von 645’000 Mieterhaushalten analysiert. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines Schweizer Mieterhaushalts im Jahr 2023 beträgt laut Studie 91’000 Franken.

Die Grafik links zeigt, was vom Haushaltseinkommen übrig bleibt, wenn man diverse Kosten abzieht. Die Grafik rechts zeigt die Zusammensetzung eines durchschnittlichen Schweizer Haushaltsbudgets. Immo-Monitoring 2023|1, Winter-Update, Wüest Partner

Nach Abzug obligatorischer Abgaben, Krankenkassen und Steuern (siehe Grafik oben) stehen den Mieterinnen und Mietern im Schnitt 73’000 Franken zur Verfügung. Zieht man die Ausgaben fürs Wohnen und Pendeln ab, bleiben noch 51’000 Franken übrig, mit denen die Haushalte ihren Konsum decken oder Geld sparen können.

Darum lohnt sich ein Umzug in die Agglo oft nicht

Die Zahl der Gemeinden, in denen die Wohnkostenbelastung der Haushalte im Schnitt bei über 30 Prozent liegt, hat in den letzten drei Jahren stark zugenommen. Die relative Wohnkostenbelastung ist in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Glarus und Jura am tiefsten. Am höchsten ist sie im Tessin und in Solothurn.

Doch ein Umzug in die Agglo lohnt sich laut Studie nicht: «Wenn man die Pendelkosten in die Betrachtung miteinbezieht, ist die relative Belastung in den Grossstädten sogar geringer.» Einen Vorteil haben die Agglomerationen allerdings: Ausserhalb der Grossstädte gibts zum gleichen Preis mehr Wohnfläche.

Hohe Mieten treffen Geringverdiener

«Für Arbeitnehmende im Niedriglohnbereich oder ohne Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, wird es künftig noch schwieriger werden, auf dem freien Markt eine erschwingliche Wohnung zu finden», heisst es in der Studie.

Auch für Menschen, die eine Wohnung in der Westschweiz, in Arbeitsmetropolen wie Zürich und Basel und in Bergregionen mieten, sei die Lage schwierig. Für sie bedeute ein Umzug eine Einbusse des frei verfügbaren Einkommens. Die Marktmieten seien in diesen Regionen nämlich signifikant höher als die Bestandsmieten.