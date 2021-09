Verstoss gegen Mietreglement - Mieter bietet Stadtwohnung auf Booking.com an – Behörde reagiert sofort

Die Wohnung, die der Mieter auf Booking.com zur Vermietung anbieten wollte, befindet sich in der Wohnsiedlung Hornbach in Zürich.

Seine Wohnung einfach mal so an jemanden vermieten und damit Geld machen? Nicht mit der Stadt Zürich. Wie «Liegenschaften Stadt Zürich» in einer Medienmitteilung schreibt, wurde ein Mieter abgemahnt, weil er seine Wohnung auf Booking.com zur Vermietung ausgeschrieben hat. Das Ganze ist ans Licht gekommen, weil eine Drittperson telefonisch die Absichten des Mieters der Stadt mitgeteilt hat. Die Wohnung befinde sich demnach in der Wohnsiedlung Hornbach.