Basler Appellationsgericht – Mieter blieb einfach stur und bekam recht

Auch zum Zeitpunkt der Kündigung lag noch kein ausgereiftes Projekt vor, was der Vermieterin nun zum Verhängnis wurde.

Einen Bruttomietzins von 591 Franken für eine Zweizimmerwohnung in Basel, das gibt es selten. Der Mieter, der Ende Februar 2016 den Vertrag für dieses Schnäppchen unterschrieb, hatte denn auch keine Lust auszuziehen, als er im November 2018 die Kündigung erhielt. Eine derart günstige Wohnung würde er kaum wieder finden. Er focht die Kündigung an und zog damit vor die Schlichtungsstelle über das Zivilgericht bis ans Appellationsgericht – und bekam nun recht, wie aus einem jüngst publizierten Urteil hervorgeht.

Gänzlich unbeeindruckt von der gesetzten Frist mitsamt polizeilicher Räumungsandrohung nahm er sich einen Anwalt, als das Zivilgericht seiner Argumentation nicht folgte und er per Ende Mai letzten Jahres die Wohnung hätte verlassen sollen. Die erste Instanz erachtete die Kündigung nämlich nicht als missbräuchlich und sah die Voraussetzungen für eine Sanierungskündigung als gegeben. Nicht so aber das Appellationsgericht, das den Entscheid der Vorinstanz nun kassiert hat.

Prüfprotokoll des Elektrikers reichte nicht

In seinem Urteil hält es mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung fest, dass zum Zeitpunkt der Kündigung ein entsprechend ausgereiftes Projekt vorliegen müsse. So müsse etwa eine Baueingabe vorliegen, eine Sanierungsstudie oder ein Vorprojekt oder ein entsprechender Auftrag an Architekturbüros erteilt worden sein. Nicht genügend seien hingegen nachträgliche Projekt- und Baupläne. Und genau darüber stolperte die Vermieterin im vorliegenden Fall.