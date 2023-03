Windisch AG: Mieter erhalten Kündigung wegen Asylheim – Kanton räumt Fehler ein

Der Kanton Aargau räumt im Fall Windisch AG Fehler ein und will eine Lösung für die betroffenen Mieterinnen und Mieter suchen. Wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heisst, bedauert Jean-Pierre Gallati, SVP-Regierungsrat und Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), die von der Evaluation der Asylunterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) in Windisch ausgelösten Entwicklungen.