Doppelt so viele Beschwerden

Mieter gehen sich in der Krise auf die Nerven

Kinderlärm, Balkonpartys und Kettenraucher: Während des Lockdowns haben sich die Beschwerden von Mietern gehäuft.

… Musik, Sprechen und Lachen auf den Balkonen bis in die Nacht. (Symbolbild)

Störfaktor Nummer eins in der häuslichen Quarantäne waren Lärmbelästigungen, etwa durch spielende Kinder, … (Symbolbild)

«Wenn man das Haus nicht verlassen kann, sinkt die Toleranzschwelle»: Der Lockdown zehrte an den Neven vieler Mieter – es kam zu deutlich mehr Konflikten. (Symbolbild)

Im Lockdown kam es zu mehr Konflikten zwischen Nachbarn. Störfaktor Nummer eins in der häuslichen Quarantäne waren Lärmbelästigungen, etwa durch spielende Kinder, Musik, Sprechen und Lachen auf den Balkonen bis in die Nacht. Aber auch Kettenraucher und Kiffer sorgten für Reklamationen.

«Die Anfragen von Mietern, die sich durch ihre Nachbarn gestört fühlen, haben während der Corona-Krise deutlich zugenommen», sagt Fabian Gloor vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz in der «SonntagsZeitung» . Einige Leute hätten durch Homeoffice überhaupt erst wahrgenommen, dass sie Nachbarn hätten.

Auch Hausverwaltungen melden einen Anstieg. So übernahmen einige Nachbarn die Rolle von Hilfssheriffs und rapportierten, wenn gegen die Einhaltung des Mindestabstands verstossen wurde oder sich mehr als fünf Personen versammelt hatten.

Polizei rückt häufiger aus

Der Kleinkrieg unter Nachbarn hielt auch die Polizei auf Trab. Aufgrund von Beschwerden wegen Störungen von Ruhe und Ordnung musste die Kantonspolizei Zürich im Lockdown häufiger ausrücken. «Die Zahlen sind der Tendenz nach in der Periode von Anfang März bis Anfang Juni 2020 etwa doppelt so hoch wie in den Vergleichsperioden 2018 und 2019», sagt Kapo-Sprecher Florian Frei. Oft habe es sich um Lärmbeschwerden gehandelt.