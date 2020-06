Romanshorn

Mieter künden wegen Autoposern ihre Wohnung und ziehen weg

Autoposer sind den Anwohnern in Romanshorn TG schon länger ein Dorn im Auge. Eine Schranke könnte Abhilfe schaffen. Bereits 2009 wollte man die Idee durchsetzen, sie scheiterte jedoch.

Die Zufahrt zum See in Romanshorn ist eine Verlockung für viele Autoposer. Via Hafen - und Bahnhofstrasse fahren sie um den See herum , um ihre Autos zu präsentieren – sehr zum Missfallen der anderen Verkehrsteilnehmer sowie de r Anwohner . « Seit der Einbahnverkehr vor unserer Wohnung in der Bodanüberbauung an der Bankstrasse aufgehoben worden ist, hat die Lärmbelastung stark zugenommen » , äussert s i ch ei n Romanshorner P aar in einem Brief an den zuständi g en Stadtrat, wie die «Thurgauer Zeitung» am Dienstag berichtet . Sie sei sogar schon angefahren worden , berichtet die Frau. Dies, weil die Autoposer vor dem Eingang des Coop-Pronto parkiert h ätten , wo es aber gar keine offiziellen Parkplätze gibt. Es gehe ihnen nur darum, ihre Kollegen zu grüssen. Sie wisse gar von Mietern, die wegen der Lärmbelastung der Poser weggezogen sind.