Windisch AG: Mieter müssen für Asylunterkunft Wohnungen räumen – das sagt der Kanton 

Wie der Kantonale Sozialdienst (KSD) in einer Stellungnahme am Montagabend schreibt, habe man am 22. Februar einen Brief des Gemeinderats Windisch erhalten. Man werde diesen Brief in den nächsten Tagen beantworten. «Die bestehenden Differenzen will der KSD nicht über die Medien austragen. Nach Zustellung des Briefs an den Gemeinderat Windisch wird der KSD auch die mediale Öffentlichkeit über den Inhalt des Briefs orientieren», heisst es in der Mitteilung weiter. Vorab halte man fest, dass es um eine reguläre Anmietung zweier Altliegenschaften geht, deren Sanierung in nächster Zeit bevorsteht.