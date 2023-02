Lörrach (D): Mieter müssen für Flüchtende Wohnungen räumen

Per Brief wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der Wölbinstrasse 21 bis 29 in Lörrach informiert, dass sie ihr Zuhause räumen und für Flüchtende Platz machen müssen.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Wölbinstrasse 21 bis 29 in Lörrach, nahe der Schweizer Grenze, müssen raus aus ihren Wohnungen. Von der Massenkündigung sind 40 Personen betroffen, sie alle wurden am 15. Februar mittels Brief darüber informiert, dass sie ihre vier Wände verlassen müssen. Bis Ende 2023 soll die gesamte Wohnungsanlage für Flüchtlinge, beispielsweise aus der Ukraine, geräumt werden, heisst es im Schreiben.

Die 30 Wohnungen in der Wölbinstrasse seien «wegen der besonderen Eignung» für die Funktion als Flüchtlingsunterkunft gewählt worden. «Bereits in Kürze werden erste Wohnungen frei und Flüchtlinge einziehen», heisst es im Schreiben der Wohnbaugesellschaft weiter.

«Anwohner werden nicht auf Strasse gestellt»

Der Brief verbreitete sich in den sozialen Medien rasant schnell und sorgt für Aufruhr. In der Facebook-Gruppe Netzwerk Lörrach wird das Thema hitzig kommentiert: «Unfassbar und wenn die Fakten stimmen, ist das eine Frechheit sondergleichen … hoffentlich wehren sich die Mieter», so ein User unter dem Post, dessen Kommentarfeld nun gesperrt wurde. «Einfach nur schäbig», meint ein anderer, «hier wird das Wertvollste des Menschen angegriffen, sein Zuhause. Schämt euch.»