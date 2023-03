Windisch AG: Mieter erhalten Kündigung wegen Asylheim – Kanton räumt Fehler ein

Die Gemeinde Windisch will sich beim Kanton dafür einsetzen, dass die Kündigungen rückgängig gemacht werden, wie Gemeindeschreiber Marco Wächter am Montag auf Anfrage mitteilte. Eine rechtliche Grundlage für eine Anfechtung der Kündigung vonseiten der Gemeinde gebe es nicht, weil die Mietverträge direkt zwischen Vermieter und Mieter abgeschlossen wurden.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) teilte am Montagabend in einer knappen Stellungnahme mit, dass man einen Brief des Gemeinderats erhalten habe und diesen Brief in den nächsten Tagen beantworten werde. Danach wolle man auch die mediale Öffentlichkeit über den Inhalt des Briefs orientieren. Vorab hält der KSD fest, dass es um eine reguläre Anmietung zweier Altliegenschaften geht, deren Sanierung in nächster Zeit bevorsteht.