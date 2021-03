Am 19. Juli 2020 löste ein Knall in einer Liegenschaft an der General Guisan-Strasse einen Grosseinsatz der Polizei aus.

Am 19. Juli war es ein Knall in der Liegenschaft an der General Guisan-Strasse in Arlesheim, der einen Grosseinsatz der Polizei auslöste. Sogar der Lastwagen mit der mobilen Kommandozentrale fuhr vor. Zahlreiche Gäste des naheliegenden Gartenbads sahen die vielen Einsatzfahrzeuge. Wegen des schussähnlichen Geräuschs ging die Polizei von Selbst- und Fremdgefährdung aus. Noch bevor es zur Intervention kam, verliess allerdings der Mann die Wohnung und wurde unverletzt angehalten, wie es im Polizeibericht hiess.